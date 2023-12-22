Строительство ШМСД станет причиной ограничений в движении на Московском проспекте

Помимо этого, закроют три полосы.

Московский проспект будут готовить к строительству и подключению ЗСД к Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) с устройством транспортной развязки с Витебским проспектом. В связи с этим на участке ограничат движение транспорта, передает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга 13 февраля.

В частности, с 17 февраля по 31 мая из-за проведения работ по переустройству газопровода ограничат движение по Московскому проспекту в направлении из центра. Кроме того, это коснется участка Московского проспекта от Рощинской улицы к Мариинской улице.

Помимо этого, закроют три полосы. Движение будет осуществляться по одной полосе дороги и трамвайным путям обоих направлений. Однако маршрут движения трамваев изменится.

По информации "Горэлектротранса", маршрут №43 временно закроют, а трасса трамвая №29 укорачивается до остановки "Станция метро "Электросила".

Ранее на Piter.TV: маршрут автобуса №176 изменится с 10 февраля.

Фото: Piter.TV; пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс"