Маршрут автобуса № 176 изменится с 10 февраля

Автобус вернется на привычную трассу 1 марта.

С 10 февраля изменится маршрут автобуса № 176. На перекрестке проспекта Просвещения и Светлановского проспекта будут проходить ремонтные работы. Автобус вернется на привычную трассу 1 марта. Об этом сообщили в tg-канале "Транспорт Петербурга. Организатор перевозок".

Автобус № 176 в направлении к Финляндскому вокзалу будет следовать по объездной трассе: по проспекту Просвещения, улице Демьяна Бедного, Учительской улице, Светлановскому проспекту (в обратном направлении трасса сохраняется без изменений). Пресс-служба "Организатора перевозок"

Напомним, что в Петроградском районе на двух улицах ограничат движение с 9 февраля. Автомобилисты не смогут проехать по Средней Колтовской улице, по Петергофской улице от Средней Колтовской улицы до Малой Зелениной.

Ранее мы писали, что трасса автобусного маршрута № 42 изменилась.

Фото: Telegram / Транспорт Петербурга. Организатор перевозок