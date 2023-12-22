В Петроградском районе на двух улицах ограничат движение с 9 февраля

Проезд будет закрыт до 7 июля.

В Петроградском районе 9 февраля начинаются работы по установке временных ограждений. В связи с этим на нескольких улицах до 7 июля будут перекрыты дороги. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Автомобилисты не смогут проехать по Средней Колтовской улице, по Петергофской улице от Средней Колтовской улицы до Малой Зелениной.

Ранее мы писали, что более 2 млн пассажиров не оплатили проезд в наземном транспорте Петербурга.

Фото: Telegram / ГАТИ|Правительство Санкт-Петербурга, Piter.tv