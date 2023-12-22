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В Петроградском районе на двух улицах ограничат движение с 9 февраля
Сегодня, 11:46
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В Петроградском районе на двух улицах ограничат движение с 9 февраля

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Проезд будет закрыт до 7 июля.

В Петроградском районе 9 февраля начинаются работы по  установке временных ограждений. В связи с этим на нескольких улицах до 7 июля будут перекрыты дороги. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Автомобилисты не смогут проехать по Средней Колтовской улице, по Петергофской улице от Средней Колтовской улицы до Малой Зелениной. 

Ранее мы писали, что более 2 млн пассажиров не оплатили проезд в наземном транспорте Петербурга.

Фото: Telegram / ГАТИ|Правительство Санкт-Петербурга, Piter.tv

 

 

Теги: гати, перекроют проезд, петроградская сторона
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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