Более 2 млн пассажиров не оплатили проезд в наземном транспорте Петербурга

При этом количество безбилетников, по данным за 2023 год, остаётся низким — всего 7%

Жители Санкт-Петербурга стали чаще пользоваться электронными способами оплаты проезда, а количество безбилетников остаётся низким. Такие данные по наземному транспорту за 2023 год представили в пресс-службе Комтранса Северной столицы.

"Продолжается рост популярности электронных способов оплаты проезда — сегодня почти 98% пассажиров общественного транспорта отдают предпочтение именно им. В большинстве случаев при оплате использовались проездные "Подорожник": с их помощью в прошлом году было оплачено 677 млн поездок" Комитет по транспорту Санкт-Петербурга

Отмечается, что за 2023 год выручка от платы за проезд и провоз багажа выросла в 2,5 раза по сравнению с 2022 годом. Всего пассажиры заплатили за поездки порядка 10,5 млрд рублей. Несмотря на отказ от кондукторов, "зайцами" проехали только 7% от 30 млн пассажиров, которых проверили контролёры.

Ранее Piter.TV сообщал, что власти Петербурга могут получить 35,7 млрд рублей из федерального бюджета на строительство станции метрополитена в Кудрово.

Фото: Piter.TV