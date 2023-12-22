Федеральный бюджет выделит 35,7 млрд рублей на строительство метро в Кудрово

Комитет по транспорту Ленинградской области уточнил, что проектную документацию по строительству станции метро планируют подготовить к 2025 году.

Власти Петербурга могут получить 35,7 млрд рублей из федерального бюджета на строительство станции метрополитена в Кудрово. Такое поручение получил Координационный совет по развитию транспортной системы Петербурга и Ленобласти, сообщает газета "Ведомости Северо-Запад".

Комитет по транспорту Ленинградской области уточнил, что проектную документацию по строительству станции метро планируют подготовить к 2025 году. После её утверждения, указанные средства будут выделяться до 2031 года.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко ранее обращал внимание на необходимость софинансирования строительства метро в Кудрово из федерального бюджета. Он заявлял, что власти Петербурга соблюдут сроки строительства станции метрополитена и планируют её открыть до конца 2027 года. По словам руководителя, уже зарезервированы земельные участки для депо метрополитена возле поселка Янино.

Кроме того, 26 января Дрозденко в ходе совещания о социально-экономическом развитии Ленинградской области с участием Президента России Владимира Путина попросил выделить средства из федерального бюджета на строительство метро в Кудрово.

Ранее мы сообщили о том, что до конца 2028 года в Петербурге модернизируют трамвайное сообщение между станциями метро.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)