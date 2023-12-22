До конца 2028 года в Петербурге модернизируют трамвайное сообщение между станциями метро

В комитете по транспорту Северной столицы решили ускорить движение 15 трамвайных маршрутов.

До конца 2028 года в Санкт-Петербурге планируют ускорить движение 15 магистральных трамвайных маршрутов, которые связывают станции метро. О планах сообщили в комитете по транспорту Северной столицы.

В пресс-службе отметили, что речь идёт о модернизации сообщения следующих трамвайных маршрутов: №6, №18, №27, №36, №47, №52, №55, №60, №100, №7, №9, №23, №25, №49, №58. Для того, чтобы планы реализовались, запланированы масштабные работы: специалисты модернизируют и дооснастят светофорные объекты, изменят схему организации дорожного движения, установят камеры фиксирования правонарушений. Кроме того, будут обособлены трамвайные пути.

Ранее Piter.TV сообщал, что во время закрытия станции "Ладожская" наземный транспорт в Петербурге перевёз 40,5 млн пассажиров.

Фото: Piter.TV