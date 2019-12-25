Движение трамваев и троллейбусов в Петербурге усилили

Дополнительный транспорт выделили для 22 маршрутов.

На 12 трамвайных и 10 троллейбусных маршрутах появились в общей сложности еще 88 единиц дополнительного транспорта, сообщила пресс-служба СПб "Горэлектротранс".

Усиление связано с повышением пассажиропотока, несмотря на нерабочий апрель. Чтобы избежать скопления пассажиров в транспорте, было принято увеличить число трамваев и троллейбусов. Так, больше транспорта стало на маршрутах: трамвайные: 6, 9, 24, 25, 27, 36, 38, 39, 40, 52, 55, 60; троллейбусные: 2, 3, 14, 20, 22, 27, 35, 38, 40, 45.

Ранее мы писали, что пассажиропоток в петербургской подземке вырос.

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