Пассажиропоток в петербургской подземке вырос

Общее количество пассажиров на весь общественный транспорт составило почти 900 тысяч человек только за один день.

В петербургском метрополитене становится все больше пассажиров, также как и на всем общественном транспорте. Общий пассажиропоток за 9 апреля, к примеру, составил почти 900 тысяч человек. Об этом сообщила "Фонтанка" со ссылкой на аппарат вице-губернатора Максима Соколова.

В утренние часы станции особенно переполнены: петербуржцы отмечают, что на конечных пунктах вроде "Девяткино" людей так же много, как и до самоизоляции, вагоны буквально забиты, и соблюдать положенную дистанцию между путешественниками просто не получается. Столпотворению "благоприятствует" еще и увеличенный интервал между поездами.

Одновременно с этим власти говорят, что потери в количестве пассажиров у метро и наземного транспорта останавливаются на показателе в 80 и более процентов. Более крупные потери понесли только автовокзал, Пулково и железнодорожные вокзалы с поездами дальнего следования.

Ранее мы рассказывали, что в пятницу пробки в Петербурге достигли 2 баллов.

Фото: Piter.TV