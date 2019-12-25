В пятницу пробки в Петербурге достигли 2 баллов

Местами движению мешают ремонтные работы, а также ДТП.

Утром в пятницу, 10 апреля, загруженность дорог в Петербурге достигла 2 баллов. Для последнего дня рабочей недели это, скорее, норма, хотя на прошлой неделе по утрам было не выше единицы. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс. Пробки".

Местами движению автомобилистов мешают ремонтные работы, а также ДТП. При этом на 121-м км внешнего кольца КАД произошло бинго. Пробку длиной в несколько километров спровоцировала авария из шести машин в левом ряду и дорожные работы.

Из-за аварии "покраснели" Литейный мост, улица Академика Лебедева и участок Пироговской набережной.

Затруднен проезд по Большому проспекту Петроградской стороны и на участке набережной Макарова перед въездом на Биржевой мост. В красный окрасилась одна из полос движения на Троицком мосту. Автомобилисты также стоят в пробке на Заречной улице и на Бульваре Менделеева рядом с метро "Девяткино".

Ранее были названы размеры штрафов за нарушение самоизоляции в Петербурге.

Фото: скриншот / "Яндекс. Пробки"