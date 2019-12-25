Названы размеры штрафов за нарушение самоизоляции в Петербурге

Нововведения вступят в силу через 10 дней.

Депутаты Законодательного собрания Петербурга утвердили введение штрафов за нарушение режима самоизоляции, а также их размер. Соответствующий законопроект внес на рассмотрение губернатор города Александр Беглов. Документ опубликован на сайте ЗакСа.

Прогулка по улице, не повлекшая уголовно наказуемого деяния, обойдется жителям Петербурга в 4 тысячи рублей. За повторную прогулку придется заплатить 5 тысяч рублей. Поездка на машине во время режима всеобщей самоизоляции будет стоить 5 тысяч рублей.

Для должностных людей установлены штрафы в размере от 40 до 50 тысяч рублей, для юридических – от 300 до 500 тысяч рублей.

Неисполнение требования о приостановке массовых мероприятий, розничная торговля, работа общепита, оказание услуг, требующих посещения объекта, выльется в штраф в размере 30-40 тысяч рублей для должностных лиц и 200-300 тысяч рублей для юридических.

Документ был подписан 8 апреля и вступит в силу через 10 дней. Грубо говоря, первые штрафы могут быть выписаны 18 апреля.

Ранее мы писали, что в Петербурге полицейские получили памятку по работе в период самоизоляции.

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