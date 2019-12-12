Полицейские получили памятку по работе в период самоизоляции

В инструкции разъясняется, как должны общаться стражи порядка с гражданами.

Сотрудники петербургской полиции получили памятку по общению с гражданами на период самоизоляции. Ее опубликовала "Фонтанка".

В инструкции разъясняется, как должны общаться стражи порядка с гражданами, передвигающимися по городу не поодиночке. В частности, сотрудники полиции должны напомнить людям о действующих правилах самоизоляции. Кроме того, они должны объяснить, что за нарушение режима грозит наказание в виде штрафа.

Стоит отметить, что эта памятка не соответствует действующему в городе законодательству, которое, к слову, разрешает, людям ездить на работу. Эти предписания, скорее, касаются тех, для кого действует установленный режим самоизоляции. Для других жителей Петербурга они носят рекомендательный характер.

Журналисты предположили, что памятка – это лишь прообраз тех мер, которые могут быть введены в городе при неблагоприятном развитии ситуации. Ранее городские власти сообщили, что Петербург готов к любому развитию событий в связи с распространением коронавирусной инфекции. При этом пока ситуация развивается по оптимистичному сценарию.

Ранее Беглов попросил петербуржцев потерпеть и оставаться дома.

Фото: pixabay.com