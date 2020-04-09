Беглов попросил петербуржцев потерпеть и оставаться дома

Губернатор Петербурга Александр Беглов опубликовал на своей странице "ВКонтакте" важное видеообращение. В нем он попросил горожан потерпеть и посидеть дома, чтобы не заболеть коронавирусом.
Глава города призвал петербуржцев не путать режим самоизоляции с каникулами или выходными. Напомнив об опыте других стран, он заявил, что продление нерабочих дней до 30 апреля позволит России выиграть время и мобилизовать ресурсы.
Кроме того, Беглов поделился историей о мужчине, который съездил на личном автомобиле в Финляндию, а вернувшись, заразил беременную жену. Сейчас женщина находится в реанимации.
"Я хотел бы, чтобы каждый из вас, прежде чем в эти дни покинуть дом без острой необходимости, вспомнил об этой молодой женщине и о врачах, которые сейчас бьются за ее жизнь и за жизни, увы, уже многих петербуржцев", - заключил губернатор.
Ранее мы писали, что за прогулку на детской площадке петербуржца оштрафовали на 15 тыс. рублей.
Видео: ВКонтакте / Александр Беглов
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А деньги взять откуда
Когда вы суки заболеете вам не нужны деньги будут
Хорошая речь, убедительно и доступно.