Беглов попросил петербуржцев потерпеть и оставаться дома

Глава города призвал горожан не путать режим самоизоляции с каникулами или выходными.

Губернатор Петербурга Александр Беглов опубликовал на своей странице "ВКонтакте" важное видеообращение. В нем он попросил горожан потерпеть и посидеть дома, чтобы не заболеть коронавирусом.

Глава города призвал петербуржцев не путать режим самоизоляции с каникулами или выходными. Напомнив об опыте других стран, он заявил, что продление нерабочих дней до 30 апреля позволит России выиграть время и мобилизовать ресурсы.

Кроме того, Беглов поделился историей о мужчине, который съездил на личном автомобиле в Финляндию, а вернувшись, заразил беременную жену. Сейчас женщина находится в реанимации.

"Я хотел бы, чтобы каждый из вас, прежде чем в эти дни покинуть дом без острой необходимости, вспомнил об этой молодой женщине и о врачах, которые сейчас бьются за ее жизнь и за жизни, увы, уже многих петербуржцев", - заключил губернатор.

Ранее мы писали, что за прогулку на детской площадке петербуржца оштрафовали на 15 тыс. рублей.

Видео: ВКонтакте / Александр Беглов