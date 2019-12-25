За прогулку на детской площадке петербуржца оштрафовали на 15 тыс. рублей

За прогулку на детской площадке мужчине придется заплатить штраф. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.
Накануне 38-летнего Алексея заметили со своим малолетнем ребенком на детской площадке во дворе дома на Лермонтовском проспекте. Участковый составил на мужчину протокол по ч.2 ст.6.3 КоАП РФ.
Напомним, до 30 апреля, в соответствии с постановление правительства Петербурга, посещение детских и спортивных площадок запрещено. Это является одной из мер по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Сегодня, 8 апреля, Ленинский районный суд назначил мужчине штраф в размере 15 тыс. рублей.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге вновь наблюдается невысокий уровень самоизоляции.
Фото: Piter.TV
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Идиоты.
Сколько лет ребенку?
Бегал по площадке или спокойно лежал в коляске, ничего не трогая?
Еще раз повторяю - идиоты!
И те, кто принял и применил этот закон и те, кто написал эту новость!
Можете нормально написать, при каких конкретно обстоятельствах было якобы "нарушение"?
А иначе новость из разряда "одна знакомая бабка сказала"
Только лишь штрафовать да бить резиновой палкой, по другому видимо не умеют.
Путь сразу же обжалует. Шансов унять разоухарившихся чиновников стопроцентные.