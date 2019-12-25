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За прогулку на детской площадке петербуржца оштрафовали на 15 тыс. рублей
Сегодня, 22:45
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nadezhda_sib

За прогулку на детской площадке петербуржца оштрафовали на 15 тыс. рублей

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Площадки включены в перечень запрещенных объектов на период борьбы с коронавирусом.

За прогулку на детской площадке мужчине придется заплатить штраф. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Накануне 38-летнего Алексея заметили со своим малолетнем ребенком на детской площадке во дворе дома на Лермонтовском проспекте. Участковый составил на мужчину протокол по ч.2 ст.6.3 КоАП РФ.

Напомним, до 30 апреля, в соответствии с постановление правительства Петербурга, посещение детских и спортивных площадок запрещено. Это является одной из мер по борьбе с коронавирусной инфекцией. 

Сегодня, 8 апреля, Ленинский районный суд назначил мужчине штраф в размере 15 тыс. рублей. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге вновь наблюдается невысокий уровень самоизоляции. 

Фото: Piter.TV 

Теги: детская площадка, штраф
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

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Аноним
Сегодня 23:29

Идиоты.

Сколько лет ребенку?

Бегал по площадке или спокойно лежал в коляске, ничего не трогая?

Еще раз повторяю - идиоты!

И те, кто принял и применил этот закон и те, кто написал эту новость!

Можете нормально написать, при каких конкретно обстоятельствах было якобы "нарушение"?

А иначе новость из разряда "одна знакомая бабка сказала"

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Аноним
Сегодня 23:10

Только лишь штрафовать да бить резиновой палкой, по другому видимо не умеют. 

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Аноним
Сегодня 23:26

Путь сразу же обжалует. Шансов унять разоухарившихся чиновников стопроцентные.

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