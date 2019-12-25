За прогулку на детской площадке петербуржца оштрафовали на 15 тыс. рублей

Площадки включены в перечень запрещенных объектов на период борьбы с коронавирусом.

За прогулку на детской площадке мужчине придется заплатить штраф. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Накануне 38-летнего Алексея заметили со своим малолетнем ребенком на детской площадке во дворе дома на Лермонтовском проспекте. Участковый составил на мужчину протокол по ч.2 ст.6.3 КоАП РФ.

Напомним, до 30 апреля, в соответствии с постановление правительства Петербурга, посещение детских и спортивных площадок запрещено. Это является одной из мер по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Сегодня, 8 апреля, Ленинский районный суд назначил мужчине штраф в размере 15 тыс. рублей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге вновь наблюдается невысокий уровень самоизоляции.

Фото: Piter.TV