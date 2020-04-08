В Петербурге вновь наблюдается невысокий уровень самоизоляции

На прошлой неделе Петербург был лидером по самоизоляции в России.

Третий день подряд уровень самоизоляции петербуржцев в дневное время, по данным "Яндекса, держится ниже "трех" баллов. Гуляющих горожан заметил на Камышовой улице мобильный корреспондент Piter.TV.

В период 13:00 до 17:00 самоизоляция в Петербурге оценивалась в 3,0 баллов. Утром городу удалось вернуться в тройку лидеров, однако днем местные жители вновь вышли на улицы. В 18:00 он повысился до 3,1.

Такая тенденция наблюдается на протяжении последних трех дней.

Президент РФ отметил, что другого выхода, кроме как бороться с коронавирусом, оставаясь дома, у россиян "нет".

Видео: Piter.TV