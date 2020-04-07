Уровень самоизоляции петербуржцев упал ниже "тройки"

Пока неизвестно, причиной тому стала теплая погода или другие факторы.

Последние два дня в Петербурге наблюдается снижение уровня самоизоляции. По состоянию на 17 часов, он составил 2,8 баллов.

Во вторник, 7 апреля, местные жители заметили оживление на улицах. Так, например, много людей обнаружили на пляже у Финского залива. Кроме того, ограничения на массовые мероприятия не помешали и петербургским байкерам.

Максимальный уровень самоизоляции был зафиксирован в воскресенье, 4 апреля. По данным сервиса "Яндекс", он составил 4 балла.

Напоминаем, граждане старше 65 лет, согласно постановлению правительства, не должны покидать свое место жительство. Всем остальным жителям рекомендуется выходить на улицу только для покупки товаров первой необходимости, а также соблюдать социальную дистанцию.

Видео: Piter.TV