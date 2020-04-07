Президент России Владимир Путин в четверг, 2 апреля, в видеообращении к россиянам заявил о продлении нерабочих дней до 30 апреля.

Во вторник, 7 апреля, стало известно о том, что сотни байкеров собрались во время "карантина" на стрелке Васильевского острова. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.

"Около сотни человек собралось на байкерской сходке", —отметил корреспондент.

На кадрах видно, как петербургские байкеры принимают "солнечные ванны". Причина такой массовой встречи во время пандемии коронавирусной инфекции неизвестна.

Напоним, что президент России Владимир Путин в четверг, 2 апреля, в видеообращении к россиянам заявил о продлении нерабочих дней до 30 апреля.

Ранее мы сообщали о том, что на берег Финского залива вышли нарушители самоизоляции.

Видео:Piter.TV