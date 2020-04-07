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Поддались солнечному соблазну: на берег Финского залива вышли нарушители самоизоляции

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Петербуржцы решили нарушить правила, чтобы погреться на солнце.

Днем 7 апреля в Красносельском районе Петербурга было замечено массовое скопление людей. Петербуржцы, прихватив с собой детей, решили прогуляться по берегу Финского залива. В распоряжении Piter.TV оказалось видео с места событий.

"Поддались солнечному соблазну, несколько десятков людей, среди которых есть и дети. Отдыхают на пляже в Красносельском районе в Петербурге", - сообщил автор видео.

На записи, действительно, можно увидеть несколько десятков людей, которые буквально заполонили весь пляж. По всей видимости, петербуржцы решили нарушить режим самоизоляции, чтобы погреться на солнце.

Ранее мы писали, что во вторник в Петербург вернулись пробки.

Видео: Piter.TV

Теги: прогулка, самоизоляция, финский залив
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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