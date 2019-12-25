Во вторник в Петербург вернулись пробки

Во вторник, 7 апреля, несмотря на "зеленый" индекс самоизоляции, петербургские автомобилисты заметили пробки на дорогах города. На момент 10:30 загруженность улиц оценивается в 1 балл. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс. Пробки".
"Пробочка, родненькая, я соскучился", "Ну, слава богу, пробочка. Я думал, все", - шутят водители в "Яндекс. Навигаторе".
В настоящий момент в красный цвет окрасилась улица Льва Толстого от Большого проспекта Петроградской стороны до перекрестка с Петропавловской улицей. Кроме того, плотно сейчас на набережной реки Карповки, набережной Обводного канала от Днепропетровской улицы до Американского моста, а также от Московского проспекта до Масляного моста.
Автомобилисты стоят в пробке возле станции метро "Технологический институт" и на набережной Макарова возле Биржевого моста. Некоторые участки дорог окрасились в желтый цвет из-за ремонтных работ.
Ранее мы писали, что каждый второй петербуржец не изменил свои привычки из-за пандемии коронавируса.
Фото: скриншот / "Яндекс. Пробки"
Обсуждение ( 2 )
Людей с понедельника работодатели на работу вызвали. Вот вам и пробки...
+100500
Согласен. При чем работодатель не афиширует, что он работате. А работникам говориться о том, что самоизоляция - это РЕКОМЕНАЦИЯ. Я так хочу посидеть дома, а мне завтра идти на работу!!! Качать права сейчас, себе дороже...
Людям все не сидится дома, а потом спрашивают, а почему у нас столько ЗАБОЛЕЛО!
Так там и ночью пробки