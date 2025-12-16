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Автомобилисты встали в пробку на Невском проспекте
Сегодня, 17:13
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Автомобилисты встали в пробку на Невском проспекте

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Также заторы зафиксированы и на других центральных улицах.

В историческом центре Петербурга днем 18 июня зафиксированы сильные заторы. По информации телеканала "Санкт-Петербург", участок Невского проспекта от пересечения с Михайловской улицей до Университетской набережной отмечен на картах цветами от красного до темно-бордового. 

Кроме того, автомобилисты стоят на улице Якубовича, Конногвардейском бульваре, Вознесенском и Адмиралтейском проспектах, набережной реки Мойки и Дворцовой набережной, а также на Садовой улице, Литейном проспекте, проспекте Римского-Корсакова и Воскресенской набережной. 

Ранее мы рассказывали о том, что на Боткинской улице иномарка вылетела на тротуар. Пострадали три человека. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: невский проспект, пробки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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