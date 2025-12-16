Автомобилисты встали в пробку на Невском проспекте

Также заторы зафиксированы и на других центральных улицах.

В историческом центре Петербурга днем 18 июня зафиксированы сильные заторы. По информации телеканала "Санкт-Петербург", участок Невского проспекта от пересечения с Михайловской улицей до Университетской набережной отмечен на картах цветами от красного до темно-бордового.

Кроме того, автомобилисты стоят на улице Якубовича, Конногвардейском бульваре, Вознесенском и Адмиралтейском проспектах, набережной реки Мойки и Дворцовой набережной, а также на Садовой улице, Литейном проспекте, проспекте Римского-Корсакова и Воскресенской набережной.

Ранее мы рассказывали о том, что на Боткинской улице иномарка вылетела на тротуар. Пострадали три человека.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)