Двигатель пассажирского лайнера загорелся в небе над Новосибирском

Судно благополучно приземлилось, никто из пассажиров не пострадал.

У самолета, вылетевшего из Новосибирска в Краснодар, в воздухе произошло возгорание двигателя. Экипаж незамедлительно принял решение вернуться в аэропорт вылета, сообщила пресс-служба Восточного следственного управления на транспорте

В сообщении говорится, что посадка авиалайнера прошла в штатном режиме в международном аэропорту Толмачево, пожар оперативно потушили. В этот момент на борту находились шесть членов экипажа и 160 пассажиров. Обошлось без пострадавших.

Новосибирский следственный отдел ведомства назначил доследственную проверку по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". Сейчас на месте ЧП работают правоохранители, им предстоит выяснить все детали и причины случившегося.

Ранее мы сообщали, что самолет рейса Минеральные Воды — Петербург вынужден был приземлиться сразу после взлета.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)