На борту Superjet 100 в Петербурге прошёл необычный театральный показ

Зрителями стали дети сотрудников авиакомпании и юные участники "Движения Первых".

В Санкт-Петербурге в закрытом ангаре аэропорта Пулково состоялся необычный театральный показ. Постановку "Поиск продолжается" режиссёра Дмитрия Крестьянкина впервые представили на борту самолёта Superjet 100 авиакомпании "Россия", сообщает ТАСС. Машина была украшена специальной ливреей, посвящённой деятельности добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".

Спектакль, который с неизменным аншлагом идёт на сцене театра Маяковского с 2023 года, основан на реальных историях поиска пропавших детей и подростков. Для того чтобы превратить салон в зрительный зал, из воздушного судна полностью демонтировали все кресла. Постановка рассказывает о нескольких новеллах, каждая из которых поднимает важные проблемы: недопонимание между родителями и детьми, травлю в школе, опасность знакомств в интернете. Спектакль призывает к открытости и доверию в семье.

Генеральный директор авиакомпании Ян Бург отметил, что для компании семья является основой корпоративной культуры. Он подчеркнул, что в авиакомпании насчитывается десять авиационных династий, старейшая из которых существует более 80 лет, и это определяет вектор развития в социальной сфере. По его словам, сегодня борт самолёта, находящийся на плановом обслуживании, был превращён в театральную сцену для детей и семей работников, чтобы донести до них ценность взаимопонимания и доверия. Зрителями также стали юные участники всероссийского движения детей и молодёжи "Движение Первых".

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Фото: Piter.tv