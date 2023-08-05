Самолет "России" не вылетел в Петербург из-за проблем в багажном отсеке

Перед рейсом из Оренбурга специалисты обнаружили поврежденный груз с нефтепродуктами, после чего лайнер вывели из эксплуатации.

Пассажирский самолет авиакомпании "Россия", который должен был выполнить рейс из Оренбурга в Санкт-Петербург, временно сняли с эксплуатации после обнаружения разлива нефтепродуктов в багажном отсеке.

Во время предполетного осмотра специалисты выявили повреждение четырех из девяти стеклянных бутылей с маркировкой "нефть". По предварительной информации, груз перевозили как почтовое отправление, а причиной инцидента могло стать ненадлежащее обращение с упаковкой при транспортировке.

После обнаружения разлива воздушное судно направили на очистку и техническую проверку. По предварительным данным, самолет не будет выполнять рейсы как минимум в течение четырех дней.

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