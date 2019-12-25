Во вторник уровень самоизоляции в Петербурге составил 3,8 баллов

Большая часть жителей города находится дома

Утром во вторник петербуржцы показали высокий уровень самоизоляции. Согласно данным сервиса "Яндекс. Карты", к 8 утра 7 апреля этот показатель составил 3,8 баллов из пяти возможных. Это означает, что большинство жителей города остались дома.

Самый лучший результат среди городов России у Калининграда. Во вторник там зафиксировали 4,8 баллов. Кроме того, высокие баллы у Петрозаводска (4,6), Архангельска (4,5) и Сыктывкара (4,4). Тем временем в Москве наблюдается 3,5 баллов.

Ранее мы писали, что в Петербурге выросла активность общественного транспорта.

Фото: скриншот / "Яндекс. Карты"