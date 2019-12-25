В Петербурге выросла активность общественного транспорта

Это связано с тем, что ряд предприятий решили начать работу, несмотря на действующие ограничения.

Комитету по транспорту Петербурга пришлось увеличить число транспортных средств, обслуживающих горожан в период режима самоизоляции. Это связано с тем, что ряд предприятий решили начать работу, несмотря на действующие ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба Комитета.

Так, в утренний час пик 6 апреля на линии вышли дополнительные автобусы, трамваи и поезда предприятий "Пассажиравтотранс", "Горэлектротранс" и "Петербургский метрополитен". В городе возобновилось 16 маршрутов наземного транспорта. В частности, вновь запустили автобусный маршрут №2 "Железнодорожная станция Лигово — Театральная площадь". С этой недели планируется сокращать интервалы движения транспорта на наиболее популярных направлениях.

Ранее мы сообщали об изменении в графике работы городского пассажирского транспорта. Вход в вестибюли в метрополитене теперь закрывается в 22 часа, а наземный транспорт курсирует до 23:00. Временно приостановлена работа некоторых маршрутов.

Фото: pixabay.com