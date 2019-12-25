Петербуржцам разъяснили, кому можно работать в карантин

МФЦ смогут предоставлять услуги только в электронной форме.

По поручению губернатора Петербурга Александра Беглова горожанам разъяснили, какие предприятия смогут продолжить работу во время самоизоляции. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Установленные запреты и ограничения не распространяются на жизнеобеспечивающие предприятия, в их числе медицинские учреждения и аптеки, а также на организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости.

В карантинные каникулы могут не уходить, в том числе, производители товаров и организации, оказывающие складские и транспортно-логистические услуги. В этом же списке предприятия, занимающиеся ремонтными и погрузочно-разгрузочными работами, кредитные организации, непрерывно действующие (в сфере энергетики, теплоснабжения, водоочистки и водоотведения) и промышленные предприятия.

Все вышеуказанные организации могут оказывать услуги только при условии соблюдения всех стандартов безопасности. Например, в магазинах и аптеках должна соблюдаться дистанция между людьми не менее 1,5 метров. Для этих целей предлагают использовать специальную разметку или установить режим допуска в здание.

Стоит отметить, что МФЦ до конца карантина будут предоставлять услуги только в электронной форме. Кроме того, льготники будут получать соцподдержку, региональную соцдоплату к пенсии, а также иные компенсации до 30 сентября.

Напомним, 2 апреля Владимир Путин продлил нерабочие дни до 30 апреля. Такие меры необходимы, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции в стране.

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