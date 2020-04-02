Путин продлил нерабочие дни до 30 апреля

В связи с этим, по словам Путина, решение о введении режима на территории регионов будут принимать власти субъекта.

Президент России Владимир Путин объявил, что режим нерабочих дней в России будет продлён до 30 апреля. Об этом рассказал во время своего обращения к нации.

Глава государства подчеркнул, что работникам сохранят заработную плату.

По словам Путина, в регионах России ситуация с распространением коронавируса разная. Президент рассказал, что в Москве пока не получилось переломить ситуацию. При этом в некоторые регионах инфекции пока нет, в некоторых угроза пока остаётся не столь сильной.

В связи с этим, по словам Путина, решение о введении режима на территории регионов будут принимать власти субъекта.

Ранее Песков рассказал, как работает Путин в условиях коронавируса.