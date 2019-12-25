С 1 апреля метро Петербурга будет закрываться на вход в 22 часа

А в 23 часа закрываться на выход.

С 1 апреля вступят в силу новые правила в работе петербургского метрополитена. Теперь метро будет закрываться на вход в 22 часа. Об этом рассказала пресс-служба подземки Петербурга.

Ранее в СПб ГКУ сообщили о том, что информация о новом режиме работы метро не подтвердилась, однако вскоре появились новые сведения. С завтрашнего дня вход в вестибюль будет закрываться в 22 часа. Метрополитен будет работать до 23:00. Пересадочные узлы будут закрываться за два часа до закрытия станций.

Кроме того, на вход и выход пассажиров будет закрыть ряд вестибюлей станций.

Также стало известно о том, что временно прекратят свою работу некоторые маршруты общественного транспорта.

Фото: Piter.TV