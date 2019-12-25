В "Организиторе перевозок" опровергли информацию о закрытии метро на вход в 22 часа

Пока что официально об этом не сообщалось.

Информация о закрытии петербургского метрополитена на вход в 22 часа с 1 апреля не подтвердилась. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГКУ "Организатор перевозок".

Ранее СМИ сообщили об изменениях в работе метрополитена. Оказалось, что информация была разослана из-за технического сбоя.

Однако некоторые изменения в работе общественного транспорта произойдут. С 1 апреля будет приостановлена работа трамвая №41, троллейбусов №№ 1,21, 28, 42, а также ряда автобусов и маршруток. Интервал движения общественного транспорта будет увеличен.

Ознакомиться с полным перечнем маршрутов вы можете на сайте "Организатора перевозок".

Ранее была временно прекращена работа 120 маршруток.

Согласно информации Оперштаба по борьбе с коронавирусом в Петербурге, пассажиропоток в метро снизился на 79% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, а в автобусах — на 84%.

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