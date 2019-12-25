Каждый второй петербуржец не изменил свои привычки из-за пандемии коронавируса

Только 15% респондентов стараются минимизировать оффлайн-контакты.

Каждый второй житель Петербурга не готов менять свои привычки из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили аналитики сайта "Авито".

Выяснилось, что только 15% опрошенных горожан стараются использовать онлайн сервисы и минимизировать личное общение. Более половины респондентов пока не поменяли свои привычки.

В то же время 30% тех, кто пользуется онлайн-сервисами, отметили, что столкнулись с проблемами доступа к сайтам, еще 22% пожаловались на увеличение времени доставки. Некоторые сервисы отмечают нехватку курьеров: спрос на такие вакансии в городе вырос на 63%, при этом предложения о работе в этой сфере сократились.

Ранее мы писали, что в Петербурге утром в понедельник пропали пробки.

Фото: pixabay.com