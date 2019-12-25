В Петербурге утром в понедельник пропали пробки

Загруженность на дорогах составляет 1 балл.

Дороги Петербурга ясно демонстрируют: большая часть города все-таки перешла на карантин из-за коронавируса. Утром 30 марта пробки на дорогах составили всего 1 балл. Обычно в будни пробки достигают 6 баллов.

Те водители, которые по каким-то причинам поехали на работу удивляются таким пустым дорогам. На дорогу до работы уходит в 2-3 раза меньше времени.

Сейчас пробки возникают лишь из-за серьезных ДТП, так утром затор длиной 2,5 километра образовался на внешнем кольце КАД в районе Шафировского проспекта. Ночью там произошло смертельное ДТП.

Фото: Piter.TV