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Следователи проводят проверку по факту травмирования ребенка на вокзале в Петербурге
Сегодня, 12:45
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Следователи проводят проверку по факту травмирования ребенка на вокзале в Петербурге

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Рука мальчика попала в движущийся механизм досмотрового аппарата.

Следователи организовали проверку по факту получения травмы ребенком на вокзале. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по Петербургу. 

Четырехлетний мальчик 1 июля по недосмотру родителей засунул руку в досмотровый аппарат, она попала в движущийся механизм. В результате пострадавшему понадобилась помощь врачей. 

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки примут процессуальное решение. 

Ранее мы рассказывали о том, что после падения с велосипеда в Тосно восьмилетнего мальчика госпитализировали. 

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Теги: вокзал, травмирование ребенка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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