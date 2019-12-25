Следователи проводят проверку по факту травмирования ребенка на вокзале в Петербурге

Рука мальчика попала в движущийся механизм досмотрового аппарата.

Следователи организовали проверку по факту получения травмы ребенком на вокзале. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по Петербургу.

Четырехлетний мальчик 1 июля по недосмотру родителей засунул руку в досмотровый аппарат, она попала в движущийся механизм. В результате пострадавшему понадобилась помощь врачей.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки примут процессуальное решение.

Ранее мы рассказывали о том, что после падения с велосипеда в Тосно восьмилетнего мальчика госпитализировали.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу