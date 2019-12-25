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После падения с велосипеда в Тосно восьмилетнего мальчика госпитализировали
Сегодня, 12:19
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После падения с велосипеда в Тосно восьмилетнего мальчика госпитализировали

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Пострадавшего привезли в медицинское учреждение района с жалобами на тошноту и головокружение.

В Ленобласти ребенка госпитализировали в больницу после падения с велосипеда. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Восьмилетний мальчик получил травмы накануне вечером в Тосно, он ударился головой. Пострадавшего привезли в медицинское учреждение района с жалобами на тошноту и головокружение. У него зафиксировали сотрясение мозга. 

В итоге маленького велосипедиста поместили в отделение травматологии. По факту случившегося проводят проверку.

Ранее мы сообщили о том, что житель Петербурга сломал позвоночник при падении с электросамоката на Богатырском проспекте. Состояние пациента оценили как средней степени тяжести. 

Фото: Piter.TV 

Теги: тосно, травмирование
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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