После падения с велосипеда в Тосно восьмилетнего мальчика госпитализировали

Пострадавшего привезли в медицинское учреждение района с жалобами на тошноту и головокружение.

В Ленобласти ребенка госпитализировали в больницу после падения с велосипеда. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Восьмилетний мальчик получил травмы накануне вечером в Тосно, он ударился головой. Пострадавшего привезли в медицинское учреждение района с жалобами на тошноту и головокружение. У него зафиксировали сотрясение мозга.

В итоге маленького велосипедиста поместили в отделение травматологии. По факту случившегося проводят проверку.

Ранее мы сообщили о том, что житель Петербурга сломал позвоночник при падении с электросамоката на Богатырском проспекте. Состояние пациента оценили как средней степени тяжести.

Фото: Piter.TV