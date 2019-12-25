Трех сотрудников Московского вокзала в Петербурге отправили под арест

Сотрудников Московского вокзала заподозрили в краже денег из рюкзака.

Смольнинский районный суд Петербурга отправил под стражу трех сотрудников Московского вокзала, которых обвиняют в краже денег из рюкзака пассажира. Общая сумма похищенного составила не менее 876 560 рублей 43 копеек. Среди обнаруженных денежных средств были 702 275 рублей, а также доллары, евро, юани, лиры, шекели, тенге, динары, йены и белорусские рубли.

Под арестом оказались начальник Московского вокзала Артур Журавлев, его заместитель Ольга Сидор и кладовщик камеры хранения Любовь Кулькова. По версии следствия, не позднее 25 августа они договорились присваивать ценности из вещей пассажиров, которые оставались в камере хранения, были забыты или не востребованы. Предполагается, что каждый из фигурантов выполнял отведенную ему роль.

Следствие считает, что Кулькова получила от сотрудников транспортной безопасности рюкзак, оставленный пассажиром, и при составлении акта не указала находившиеся внутри деньги и ценности. После этого она переложила наличные в пакет, вынесла их из камеры хранения и передала Сидор. Заместитель, по версии следствия, не вернула имущество владельцу и передала деньги Журавлеву, который хранил их в сейфе своего кабинета. 26 августа денежные средства обнаружили и изъяли при осмотре. Все трое были задержаны 11 сентября, срок их ареста установлен до 10 ноября 2026 года.

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Фото: Piter.TV