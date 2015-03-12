ВЦИОМ: более половины россиян довольны уровнем зарплаты

Опрошенные раскрыли условия, за которые они любят свою работу.

Более половины (56 процентов) россиян довольны ежемесячным уровнем своей заработанной платы, а 79 процентов опрошенных в целом удовлетворены основной работой. Соответствующие выводы опубликовали представители аналитического центра ВЦИОМ по результатам проведенного социологического опроса. Около 80 процентов граждан страны нравится их трудовая деятельность. В большей степени они довольны графиком (43 процентов), коллективом (39 процентов) и локацией (28 процентов). Карьерные перспективы привлекают только девять процентов из всех опрошенных лиц.

В среднем россияне считают заработанную плату 120 тысяч рублей подходящей для специалиста в их квалификации. Согласно данным соцопроса, опубликованным на официальном сайте ВЦИОМ, девять из десяти (92 процентов) россиян оценивают материальное положение в своей семье как очень хорошее или просто хорошее.

Напомним, что всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 24 мая 2025 года среди 1 600 россиян старше 18 лет. Количество работающих респондентов составило 994 человек. Предельная погрешность с вероятностью 95 процентов не превышает двух с половиной процента.

ВЦИОМ: россияне считают здравоохранение главной проблемой в 2025 году.

Фото: Piter.tv