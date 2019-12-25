ВЦИОМ: россияне считают здравоохранение главной проблемой в 2025 году

По словам Федотова, эта проблема особенно стала актуальной в период пандемии и после нее.

Россияне считают здравоохранение главной проблемой в 2025 году. Об этом заявил генеральный директор Аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров в интервью "РИА Новости".

По его словам, качество и доступность здравоохранения относится к фундаментальным проблемам. Федоров подчеркнул, что эта проблема особенно стала актуальной в период пандемии и после нее. Также представитель ВЦИОМ выделил качество образования и вопросы экономики. Он отметил, что эти проблемы также волнуют жителей РФ.

Ранее мы сообщали. что более трети россиян негативно относятся к смене ударения в слове "звонит".

Фото: Piter.tv