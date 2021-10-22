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ВЦИОМ: более трети россиян негативно относятся к смене ударения в слове "звонит"
Сегодня, 8:33
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ВЦИОМ: более трети россиян негативно относятся к смене ударения в слове "звонит"

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По результатам опроса 36% респондентов дали отрицательную оценку смене ударения.

Более трети россиян негативно относятся к смене ударения в слове "звонит" на первый слог. Об этом сообщил РБК со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ.

Опрос провели ко Дню русского языка. По его результатам 36% респондентов дали отрицательную оценку смене ударения в слове "звонит". Еще 44% опрошенных отметили, что относятся к этому решению нейтрально. Положительный ответ дали 16%. Остальные участники опроса затруднились дать ответ.

Ранее мы сообщали, что более половины россиян готовы поддержать антиалкогольную кампанию.

Фото: pxhere.com

Теги: вциом, опрос, россия, слово, ударение
Категории: Лента новостей, Новости России,

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