ВЦИОМ: более половины россиян готовы поддержать антиалкогольную кампанию

Также 39% респондентов отметили, что люди стали пить меньше, чем 35-40 лет назад.

Более половины россиян готовы поддержать антиалкогольную кампанию. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ.

В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Среди них 53% поддержали бы антиалкогольную кампанию, если бы ее сейчас объявили в России. Также 39% респондентов отметили, что люди стали пить меньше, чем 35-40 лет назад. При этом 37% опрошенных считают, что ситуация в этом направлении практически не изменилась.

Ранее ВЦИОМ сообщил, что наиболее напряженные и враждебные отношения у России сложились с Францией.

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