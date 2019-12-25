Дружественными государствами россияне назвали КНР, Индию, белоруссию, Иран и КНДР.

Среди наиболее напряженных и враждебных отношений с Россией граждане нашей страны выделили Францию (48 процентов), Великобританию (42 процента), Германию (41 процент) и Украину (38 процентов). О Соответствующей информации свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного специалистами Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). На недружественные отношения между Кремлем и белым домом указали 27 процентов респондентов. Более 60 процентов россиян считают, что наиболее дружественные и прочные отношения у нашего государства сложились с Китаем. В перечень наиболее дружественных для Москвы стран вошли Белоруссия и Индия.

"Стратегический треугольник "Россия - Индия - Китай". На протяжении всего периода мониторинга Китаю удается сохранять статус наиболее дружественной по отношению к России страны, причем с каждым годом он получает все больше "голосов". сообщение ВЦИОМ

КНР назвали самой дружественной РФ страной 65 процентов респондентов, 41 процент - Белоруссию. Еще по 26 процентов граждан назвали Индию и КНДР, 16 процентов - Иран. Специалисты из ВЦИОМ заметили, что азиатский гигант в виде Нью-Дели продолжает укреплять свои позиции. За период с 2019 по 2022 года стране удалось подняться с пятой на третью строчку рейтинга дружественных стран для России, продемонстрировав двукратный рост симпатий среди местного населения.

напомним, что данный опрос проводился 27 апреля. В голосовании приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет.

ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину превышает 81%.

Фото: pxhere.com; ВЦИОМ