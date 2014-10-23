ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину превышает 81%

Опрос проводили среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

Уровень доверия президенту РФ Владимиру Путину среди граждан страны превышает 81%. Об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Опрос проводили с 5 по 11 мая. По его результатам главе государства доверяют 81,2% опрошенных. Кроме того, вырос уровень одобрения деятельности Путина до 79,2%. Также сообщается, что деятельность правительства РФ одобрили 52,7% респондентов. Исследование проводилось среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

Ранее мы сообщали, что Путин провел встречу с премьер-министром Малайзии.

Фото: kremlin.ru