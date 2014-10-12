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Путин провел встречу с премьер-министром Малайзии

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Он подчеркнул, что Малайзия является давним и значимым партнером России в Юго-Восточной Азии.

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава государства поприветствовал Ибрагима, прибывшего в Москву. Он подчеркнул, что Малайзия является давним и значимым партнером России в Юго-Восточной Азии. Также Путин отметил председательство страны в АСЕАН с января 2025 года.

Мы рассчитываем, что наши отношения с этим уважаемым, солидным объединением при вашей помощи будут развиваться так же, как развиваются отношения между нашими странами.

Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин заявил, что извинений для возвращения иностранных компаний в Россию недостаточно.

Видео: kremlin.ru

Теги: анвар ибрагим, владимир путин, встреча, президент россии, премьер-министр малайзии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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