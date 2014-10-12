Он подчеркнул, что Малайзия является давним и значимым партнером России в Юго-Восточной Азии.

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава государства поприветствовал Ибрагима, прибывшего в Москву. Он подчеркнул, что Малайзия является давним и значимым партнером России в Юго-Восточной Азии. Также Путин отметил председательство страны в АСЕАН с января 2025 года.

Мы рассчитываем, что наши отношения с этим уважаемым, солидным объединением при вашей помощи будут развиваться так же, как развиваются отношения между нашими странами. Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин заявил, что извинений для возвращения иностранных компаний в Россию недостаточно.

Видео: kremlin.ru