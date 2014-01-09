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Путин: извинений для возвращения иностранных компаний в Россию недостаточно

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По словам главы государства, надо посмотреть, кто как себя вел в отношении Москвы.

Извинений для возвращения иностранных компаний в Россию будет недостаточно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".

По словам главы государства, надо посмотреть, кто как себя вел в отношении Москвы. Он подчеркнул, что общался десятилетиями со многими представителям бизнеса в Европе и США. Президент назвал их серьезными и грамотными людьми, которые умеют добиваться своих целей.

Они мощные конкуренты. Они извинятся. Завтра же извинятся, если им нужно вернуться на наш рынок, подойдут и расцелуют тебя в уста. Этого недостаточно.

Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин заявил, что экономика России демонстрирует устойчивость.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, иностранные компании, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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