Путин: извинений для возвращения иностранных компаний в Россию недостаточно

По словам главы государства, надо посмотреть, кто как себя вел в отношении Москвы.

Извинений для возвращения иностранных компаний в Россию будет недостаточно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".

По словам главы государства, надо посмотреть, кто как себя вел в отношении Москвы. Он подчеркнул, что общался десятилетиями со многими представителям бизнеса в Европе и США. Президент назвал их серьезными и грамотными людьми, которые умеют добиваться своих целей.

Они мощные конкуренты. Они извинятся. Завтра же извинятся, если им нужно вернуться на наш рынок, подойдут и расцелуют тебя в уста. Этого недостаточно. Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин заявил, что экономика России демонстрирует устойчивость.

Видео: kremlin.ru