Путин: экономика России демонстрирует устойчивость

Глава государства отметил успехи российского бизнеса, достигнутые в условиях санкционного давления.

Экономика России демонстрирует устойчивость. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".

Глава государства отметил успехи российского бизнеса, достигнутые в условиях санкционного давления. Он напомнил, что в прошлом году был зафиксирован показатель 4,3% роста ВВП.

Это, действительно, результат совместной, партнёрской работы государства, бизнеса и трудовых коллективов. Владимир Путин, президент РФ

Ранее Трамп допустил личное участие в переговорах между Москвой и Киевом в Турции.

Видео: kremlin.ru