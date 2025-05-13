Путин: экономика России демонстрирует устойчивость

Экономика России демонстрирует устойчивость. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
Глава государства отметил успехи российского бизнеса, достигнутые в условиях санкционного давления. Он напомнил, что в прошлом году был зафиксирован показатель 4,3% роста ВВП.
Это, действительно, результат совместной, партнёрской работы государства, бизнеса и трудовых коллективов.
Владимир Путин, президент РФ
Ранее Трамп допустил личное участие в переговорах между Москвой и Киевом в Турции.
Видео: kremlin.ru
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