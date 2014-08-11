Трамп допустил личное участие в переговорах между Москвой и Киевом в Турции

Глава США не знает, получится ли совместить поездку с ближневосточный турне.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп сообщил о том, что раздумывает над тем, чтобы полететь в Стамбул в четверг, 16 мая, где в тот же день может состояться рабочая встреча делегатов из России и Украины. Соответствующее заявление глава государства сделал местным журналистам в ходе пресс-конференции в вашингтонской администрации.

Я думал о том, чтобы полететь туда. Я не знаю, где я буду в четверг, у меня так много встреч, но я думал о том, чтобы действительно полететь туда. Думаю, такая возможность есть. . Я буду где-то на Ближнем Востоке, но я бы полетел туда, если бы подумал, что это будет полезно. Дональд Трамп, глава США

Напомним, что российский лидер Владимир Путин предложил киевскому режиму возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Политик не исключил, что в ходе мероприятий стороны смогут выйти на соглашение о режиме прекращении огня. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заметил, что наша страна настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования в региональном конфликте. По словам чиновника, цели предложенных переговоров с украинскими делегатами - устранение первопричин кризисной ситуации и обеспечение национальных интересов России.

Трампа смутил вопрос о его роли в избрании нового Папы Римского.

Фото и видео: Белый дом