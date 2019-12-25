Во Франции раскрыли, зачем Макрон звонил Путину

Le Parisien рассказал, что ключевой темой являлась ситуация с Ираном и ядерной программой.

Телефонный звонок французского президента Эммануэля Макрона российскому политическому лидеру Владимиру Путину говорит о попытке стран Европейского союза снова стать участниками переговоров по иранской проблеме. Соответствующее заявление сделала местная газета Le Parisien со ссылкой на собственные источники. В издании отмечается, что оба главы государства после беседы настояли на необходимости координации действий с союзниками для решения проблемы дипломатическим путем. В газете написали о том, что лица из окружения Эмманюэля Макрона сообщили о том, что каждый из двух лидеров был заинтересован в восстановлении прямого контакта между Москвой и Парижем.

Этот телефонный звонок в любом случае свидетельствует о желании европейской дипломатии — в частности, трио Германии, Франции и Великобритании — вернуть себе контроль над этим вопросом. публикация иностранного СМИ

Напомним, что в пресс-службе Кремля указали общественности на то, что президенты подчеркнули важность уважения законного права Тегерана на мирный атом, а также продолжения выполнения иранским руководством обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), включая сотрудничество с МАГАТЭ.

Белый дом отверг критику со стороны Макрона в адрес Трампа и торговой политики.

Фото: YouTube / Emmanuel Macron