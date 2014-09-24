Кэролайн Ливитт объяснила введение пошлин проведением политики, нацеленной на национальные интересы США.

Американская администрация пр президенте-республиканце Дональде Трампе отвергла критику со стороны французского политического лидер Эмманюэля Макрона в адрес коллеги из Белого дома и его торговой политики. Соответствующее заявление на регулярном брифинге для журналистов от 1 июля в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт. Иностранная чиновница перепутала должность европейца, назвав Макрона премьер-министром, а не главой государства.

Думаю, президент и Белый дом, разумеется, отвергли бы эту характеристику со стороны премьер-министра Макрона... Поэтому президент эффективно использует свои полномочия по применению пошлин, продолжает вести переговоры по торговле, чтобы делать то, что отвечает интересам Америки. Кэролайн Ливитт, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что ранее Эмманюэль Макрон заметил, что таможенные пошлины используются в США зачастую как "инструмент шантажа". Кэролайн Ливитт уверена, что хотя мир еще и не привык к такому, но американский президент будет делать только то, что отвечает национальным интересам своей страны и народа. В Белом доме считают, что пошлины представляют из себя эффективное использование должностных полномочий главы США и позволяют стране вернуть средний класс, собственное промышленное производство. Чиновница заметила, что ранее эта отрасль являлась хребтом экономической системы, но было выхолощено политиками-глобалистами.

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Фото и видео: Белый дом