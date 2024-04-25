Опрос: более 70% петербуржцев периодически задумываются об увольнении

Часто желание уволиться возникает на эмоциях.

Опрос сервиса по поиску работы SuperJob показал, что 71% петербуржцев периодически задумываются об уходе с работы, но не подают заявление.

Часто желание уволиться возникает на эмоциях: "Такое бывает, но это просто реакция на конкретный негатив, а не желание всё бросить"; "Когда эмоционально вымотан и устал". Но есть и более веские причины: "Задумываюсь об уходе из-за регулярных авралов и переработок".

Так, 12% признаются, что идея написать заявление об уходе посещает его несколько раз в день, а 10% ежедневно подавляют в себе подобное желание. С 16% это происходит как минимум раз в неделю, с 14% – раз в месяц. Реже (раз в полгода или год) об увольнении задумываются 13 и 6% соответственно. При этом каждый пятый (20%) уверяет, что никогда не размышляет на эту тему: "Если захочу уйти — просто уйду".

Женщин мысли об увольнении посещают гораздо чаще, чем мужчин (75 и 60% соответственно). Среди петербуржцев от 35 до 45 лет больше тех, кому периодически приходит идея уйти с работы, хлопнув дверью (73%; для сравнения, среди тех, кто старше 45 лет, — 61%, моложе 35 лет, — 70%).

Ранее петербуржцы назвали отдых у моря лучшим вариантом отпуска на лето-2025.

Фото: unsplash (Sebastian Herrmann)