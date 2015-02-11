Петербуржцы назвали отдых у моря лучшим вариантом отпуска на лето-2025

Среди российских направлений чаще всего упоминались Крым, Краснодарский край, Алтай, Дагестан, Карелия, Камчатка, Сахалин, Урал и Калининград.

Лето всё ближе, и петербуржцы уже определились с тем, как хотят провести отпуск. Согласно открытому опросу сервиса SuperJob, большинство горожан предпочли бы отправиться на любое из морей — такой ответ дали 17% участников.

Второй по популярности вариант — остаться дома (12%), а третье место разделили поездки на дачу и в деревню (11%). Также по 5% опрошенных считают, что хорошим решением будет провести отпуск на природе или отправиться в путешествие по России.

Заграничные направления теряют популярность: только 4% респондентов указали "любую страну за рубежом", ещё 3% мечтают об отдыхе в Азии, по 2% — в Турции и на Байкале. Египет и Абхазия набрали по 1%.

Среди российских направлений чаще всего упоминались Крым, Краснодарский край, Алтай, Дагестан, Карелия, Камчатка, Сахалин, Урал и Калининград.

Интересны и нестандартные ответы: 2% хотели бы отправиться в горы, 1% — отдохнуть вдали от людей. При этом 2% опрошенных вообще советуют этим летом не брать отпуск и сэкономить дни.

Женщины чаще выбирали отдых у моря (22% против 12% у мужчин), а мужчины в свою очередь чаще советовали остаться дома или путешествовать по России. Безработные респонденты чаще остальных называли отказ от отпуска разумным решением.

Опрос проводился среди экономически активного населения Санкт-Петербурга.

Фото: Piter.tv