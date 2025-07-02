В МИД России рассказали о помощи Запада террористам.

У стран коллективного Запада нет контроля над поставками вооружений Украине. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница пояснила, что у международных союзников киевского режима нет никаких контрактных обязательств с чиновниками с Банковой улицы.

Это исключительно и только инициатива в рамках ведения гибридной войны с нашей стороной, вот о чем идет речь. Им даже все равно, к чему это приводит на данном этапе. У них нет контроля за поставками вооружения. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: Баку никогда не предъявлял претензий к офису Sputnik Азербайджан.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik