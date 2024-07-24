Захарова: Баку никогда не предъявлял претензий к офису Sputnik Азербайджан

В МИД РФ рассчитывают на сохранение дружеских отношений с Азербайджаном.

У властей из Баку никогда не было никаких претензий ни к офису СМИ "Sputnik Азербайджан" по форме или содержанию выпускаемых материалов, ни к работе журналистов. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница заметила, что меры в отношении этой местной редакции продиктованы другими соображениями. Во внешнеполитическом ведомстве указали, что для нашего государства и Азербайджана отношения дружбы чрезвычайно важны, но внутри этой постсоветской республики есть лица, которые хотят их испортить. Мария Захарова заметила, что эти люди должны хорошо подумать, что они делают.

Немало тех, кто хочет на этом просто "нагреть руки", пусть только не обожгутся. Потому что для нас, я думаю, что для двух народов, действительно отношения дружбы чрезвычайно важны. И те, кто хочет их испортить, должны хорошо подумать. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова добавила, что в новостном агентстве "Sputnik Азербайджан" в большинитве своем работали азербайджанские граждане, но были и наши соотечественники.

Захарова сравнила саммиты НАТО и ЕС с мультиком "Три поросенка".

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik