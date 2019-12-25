РФ принимает меры по обеспечению безопасности на фоне действий НАТО на Балтике

Александр Грушко сообщил о готовности Москвы обеспечивать защиту страны.

Москва на фоне действий НАТО в Балтийском море принимает все необходимые меры для обеспечения национальной безопасности. Соответствующее заявление сделал заместитель министерства по иностранным делам Александр Грушко в эфире телеканала "Россия-24".

Еще раз подчеркну, этот регион превращен в зону острого военного соперничества и это очень опасная вещь. Хорошо известно, что мы принимаем все необходимые меры для обеспечения нашей безопасности и обороны. Александр Грушко, замглавы МИД РФ

Эксперт отметил, что если Европейский союз создаст организацию вроде НАТО, то Москве придется иметь дело с новой военной структурой, которая прямо будет создавать угрозу для нашего государства. При этом дипломат сомневается в том, что на геополитической площадке может появиться "самостоятельное НАТО". В МИД указали, что коллективный Брюссель из мирного проекта пытается стать чем-то, напоминающим агрессивный военный блок. Это доказывается не только принятыми странами-членами ЕС решениями о дополнительных военных возможностях, развитии местного ВПК, но также и высказываниями в философско-идейном смысле, по словам Александра Грушко.

Замглавы МИД РФ Грушко заявил о здравом смысле НАТО.

Фото: Piter.tv